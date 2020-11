VIDEO Poveste de film pentru un fotbalist de la nationala Romaniei. "Mama a plecat de langa mine la o varsta frageda"

El a fost cumparat in aceasta toamna de Universitatea Craiova de la FC Botosani si oltenii spera sa dea lovitura cu el ca si in cazul lui Mihaila.Pana sa ajunga aici, drumul nu a fost usor. Cimpanu a crescut fara mama, care a plecat in strainatate sa ii asigure un viitor linistit."Parintii meu au fost alaturi de mine, in special mama, ea a fost cea care m-a ajutat mai mult.La o varsta frageda a mea a plecat de langa mine, fiind nevoita sa ma sustina pe plan financiar.A plecat pe vas de croaziera sa munceasca, m-a ajutat financiar. Sora mea, si ea de la o varsta mica in Germania", a spus fotbalistul pentru FRFTV.Sursa video: Youtube / FRF Cimpanu nu uita de sacrificiul parintilor si datorita fotbalului vrea sa le ofere o viata lipsita de griji."Mama facea curat in camere, se ocupa pe partea de igiena, avea 14 etaje de facut in fiecare zi. Eu ii sunt dator ei tot restul vietii, ea stie chestia asta. Normal (n.r - ca ii voi face un cadou).In primul rand, noi am inceput o casa, vreau sa-i termin casa si sa o fac mandra in continuare, ca asta e cel mai important lucru pentru ea, sa fiu eu bine si sa reusesc in cariera mea de fotbalist", a povestit fotbalistul Universitatii Craiovei pentru FRFTV.Cimpanu a fost convocat in premiera in acest an de Adrian Mutu la echipa nationala de tineret.