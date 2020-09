Cine e Alexandru Cretu, debutantul de 28 de ani care a stralucit in Austria. Regretatul Ionut Popa, antrenorul care i-a marcat cariera

Inaintea confruntarii de luni de la Klagenfurt, putina lume stia cine e Alexandru Cretu, un jucator care evolueaza de mult timp in prima liga din Slovenia, mai intai la Olimpia Ljubljana si acum la NK Maribor.Cretu a plecat din Romania in 2017, de la echipa Politehnica Iasi, pentru care a bifat peste 100 de meciuri in Liga I, incepand din 2011. In acel sezon, 2011-2012, antrenor al moldovenilor a fost Ionut Popa, decedat recent, care i-a dat o mana de ajutor nesperata lui Cretu."Cand am venit la Iasi, Cretu era imprumutat la Hunedoara. L-am cerut imediat, pentru ca aveam nevoie de jucatori care sa aiba pina in 21 de ani. Are rautate, nu se da la o parte si in plus are personalitate, vorbeste foarte mult in aparare, el dirijeaza jocul", a spus Ionut Popa la acea vreme. Fundas central in prima parte a carierei, Alexandru Cretu s-a reprofilat apoi ca mijlocas defensiv, post pe care a fost folosit si de Mirel Radoi in Austria.