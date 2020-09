Ciprian Marica, declaratii revoltatoare despre gazonul de pe Arena Nationala. "Execrabil, o rusine, ne-am facut-o cu mana noastra"

Poate si din cauza faptului ca acoperisul Arenei Nationale a fost tras inaintea partidei, gazonul a cedat in timpul confruntarii, punand numeroase probleme fotbalistilor celor doua echipe."Terenul arata execrabil, o rusine. Ne-am facut-o cu mana noastra, gazonul depindea de noi. Cei care raspund de gazon ar trebui dati afara, demisi. Rusine cui are in administrare stadionul, acesti oameni nu au ce cauta in pozitii de administrare. Sunt numiri politice in locul celor care chiar stiu ce fac", a declarat Ciprian Marica la ProTV.