Ciprian Marica i-a dat replica lui Denis Alibec. Ce zice de posibilitatea de a reveni la nationala. "Doamne, cat mi-as dori"

"Am primit aseara in direct invitatia sa joc din nou la echipa nationala ! Doamne, cat mi-as dori ca macar pentru un singur meci sa mai simt emotia aia! Din pacate, nu mai e posbil! Cele 4 operatii de la genunchi mi-au taiat prematur speranta. Dar, atat cat a fost, am fost un norocos. Am jucat cu tricolorul pe piept, am trait bucurii imense, am plans, am incercat de fiecare data sa dau chiar mai mult decat pot. Asta imi da dreptul sa vorbesc despre echipa nationala. Vine o vreme cand doar cu atat mai ramai, cu amintirile si cu comentariile. Nu e simplu sa comentez prestatiile fostilor mei camarazi. La victorii, da, e usor. Toata lumea e fericita, treci peste toate. Dar cand lucrurile nu merg, nu poti sa le ascunzi sub pres. Am datoria sa spun adevarul, pentru ca doar adevarul ajuta. Nu pot sa vin in fata voastra si spun ca ma multumeste un egal acasa, 11 contra 10, cu Irlanda de Nord! Nu pot sa spun ca totul a fost minunat cand voi toti ati vazut ca am avut probleme. Ce credibilitatea as mai avea? Cui ar folosi daca impachez eu realitatea in ceva nereal? Raman, pana la capatul zilelor, cel mai mare suporter al echipei nationale. Si sper din tot sufletul sa am ocazia sa vorbim doar despre prestatii remarcabile. Prntru ca nimic nu aduce atata bucurie romanilor ca echipa nationala. Ca fotbalul, in general! HAI ROMANIA!", a scris Marica pe Facebook Atacantul Denis Alibec a avut o reactie nepotrivita dupa ce, la interviul acordat dupa meciul cu Irlanda de Nord, i s-a transmis ca fostul international Ciprian Marica a criticat evolutia primei reprezentative. "Marica (n.r. - aflat in studio) spunea ceva mai devreme ca jocul ramane previzibil", i-a transmis reporterul ProTV lui Denis Alibec. "Sa vina el sa joace, atunci!", a raspuns fotbalistul Astrei Giurgiu. "Toti isi dau cu parerea, eu din teren am simtit altceva si eu zic ca am facut un meci bun", a continuat el.