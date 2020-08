Conditiile de disputare a competitiilor intertari programate in aceasta toamna: Liga Natiunilor, preliminariile EURO U21 si cele ale CE feminin

Urmatoarele masuri vor fi implementate in cazul aparitiei cazurilor de COVID-19 in delegatiile echipelor.Daca un grup de jucatori va fi plasat in carantina sau in autoizolare, ca urmare a unei decizii a autoritatilor locale, partida se va desfasura conform programarii atat timp cat echipa in cauza are disponibili cel putin 13 jucatori (incluzand un portar).Daca o nationala nu poate alinia o echipa tinand cont de prevederea de mai sus, partida va fi, in masura posibilitatilor, reprogramata la o data fixata de UEFA. Forul continental poate inclusiv sa programeze jocul pe teren neutru, pe teritoriul unei asociatii UEFA.Daca o partida nu poate fi reprogramata, Comisia de Disciplina UEFA va fi sesizata, urmand ca aceasta sa ia o decizie cu privire la deznodamantul jocului. Asociatia nationala responsabila pentru imposibilitatea disputarii jocului va pierde meciul din oficiu. In cazul in care comisia UEFA nu poate stabili un verdict (partida nu se poate juca fara ca vreuna dintre asociatii sa fie responsabila de acest lucru sau atunci cand ambele sunt in culpa), rezultatul va fi stabilit prin tragere la sorti UEFA (victorie 1-0, infrangere 0-1 sau remiza 0-0).Daca unul dintre componentii brigazii de arbitri este depistat pozitiv la COVID-19, UEFA poate, in mod exceptional, sa desemneze un arbitru din tara asociatiei gazda care poate fi sau nu pe lista FIFA