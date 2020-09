Aflat in studioul ProTV, Marica a comentat evolutia tricolorilor de vineri seara, caracterizand-o drept previzibila. "Eu am jucat cand a fost cazul, am dat 25 de goluri la nationala , acum e randul lor", a spus fostul atacant, acum in varsta de 34 de ani.Vizat de afirmatiile lui Ciprian Marica, Denis Alibec a oferit o replica acida. "Sa vina el sa joace, toti isi dau cu parerea. Eu am simtit altceva in teren", a reactionat fotbalistul Astrei, care a jucat toate cele 90 de minute ale confruntarii cu Irlanda de Nord.