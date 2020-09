Denis Alibec, mesaj catre fostii selectioneri? "Mirel Radoi e cel mai bun cu care am lucrat"

Atacantul Astrei Giurgiu e unul dintre cei 5 atacanti cu care Radoi va aborda dubla cu Irlanda de Nord si Austria, primele meciuri din editia 2020-2021 a Ligii Natiunilor. "Sunt mandru ca sunt aici, Mirel Radoi mi-a spus sa ma pregatesc bine, ca sunt in vizorul lui. Conteaza mult pentru mine sa marchez la echipa nationala . Pentru familie, pentru tara mea, si dupa, normal ca ma va ajuta si la un transfer, daca va fi cazul", a declarat Alibec intr-un interviu pentru site-ul frf.roDe asemenea, intrebat despre stilul de lucru al selectionerului, Denis Alibec l-a laudat pe Radoi. "N-am spus de nici un antrenor de la nationala ca imi place sau nu, dar Mirel Radoi e cel mai bun cu care am lucrat pana acum", a spus varful tricolorilor. Din 2015 incoace, Alibec a strans doar 11 convocari la nationala, perioada in care la conducerea tricolorilor s-au aflat, pe rand, Anghel Iordanescu Christoph Daum si Cosmin Contra