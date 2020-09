Denis Man: "Am avut multe de invatat de la Mirel, acum a venit Adrian Mutu, un alt exemplu pentru noi si incercam sa invatam cat mai multe"

"Important este ca am casigat. Am intalnit o echipa incomoda, care daca ii lasam sa joace ne puneau probleme. Ne bucuram ca am reusit sa inscriem foarte repede, asta ne-am propus de la inceput si importante sunt cele trei puncte.Am inceput foarte bine cu Mister, incercam sa prindem din mers ideile lui, incet, incet punem jocul la punct si asta se vede si pe teren. Incercam sa jucam la victorie fiecare meci si, de ce nu, cand vom juca cu Danemarca, sa castigam.Mister are alte idei de joc, ne bucuram ca este alaturi de noi, am avut multe de invatat de la Mirel, acum a venit Adrian Mutu, un alt exemplu pentru noi si incercam sa invatam cat mai multe.Important este ca echipa a castigat, mai putin ca am inscris eu. Nu sunt in masura eu sa spun daca imi creste valoarea sau nu. Am avut emotii (n.r. - la meciul echipei de seniori), ne doaream foarte mult sa invinga Austria, ne bucuram ca au reusit sa o faca, suntem alaturi de ei si ii felicitam.E cel mai placut sentiment cand imbraci tricoul nationalei, e cu totul si cu totul altceva si trebuie sa dam totul pe teren", a declarat Man.Echipa de tineret a Romaniei a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), reprezentativa similara a Maltei, in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021.Au marcat: Denis Man '6, Costache '41 (p), Harut '83.In aceeasi grupa, s-au inregistrat, marti, rezultatele urmatoare: Finlanda - Ucraina, scor 0-2, si Irlanda de Nord - Danemarca, scor 0-1.Clasament: 1. Danemarca - 19 puncte (7 meciuri ), 2. Romania - 16 puncte (7), 3. Finlanda - 7 puncte (7), 4. Ucraina - 7 puncte (6), 5. Irlanda de Nord - 6 puncte (7), 6. Malta - un punct (6).