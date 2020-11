Un fotbalist de la nationala Croatiei a aflat la pauza meciului ca are coronavirus

Fundasul de 31 de ani a fost titular si inlocuit la pauza cu Uremovici. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 3-3.Toti jucatorii au fost testati inainte de a se alatura nationalelor lor, iar rezultatele au fost negative. Un nou test a fost efectuat, miercuri, in ziua meciului si rezultatul lui Vida s-a dovedit a fi pozitiv.Vida, care evolueaza la Besiktas, va ramane in izolare la Istanbul.Croatia va juca in Liga Europa, sambata, in Suedia, si marti, acasa, cu Portugalia. Din Grupa a III-a a Diviziei A mai face parte Franta.CITESTE SI: