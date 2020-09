Dragos Grigore, cadoul perfect pentru ziua sa de nastere. "Imi voi aminti mereu de acest gol la nationala"

"Sunt foarte bucuros ca am marcat, dar mai ales ca echipa a reusit sa castige. Este o victorie meritata. Muncim zi de zi la echipa de club, dam totul sa facem echipa nationala fericita. Am dovedit ca suntem o echipa buna si rezultatul este consecinta jocului. Ma gandesc de multi ani sa inscriu la nationala, imi voi aminti toata viata de el, dar inca nu am realizat nimic", a declarat Grigore la Pro TV.Reprezentativa Romaniei a invins, luni seara, la Klagenfurt, cu scorul de 3-2 (1-1), selectionata Austriei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Natiunilor. Ca urmare a rezultatelor din primele doua etape, Romania este lider in clasamentul primei grupe a ligii B.Pentru echipa Romaniei au inscris Alibec '3, Grigore '51 si Maxim '69. Gazdele au marcat prin Baumgartner '17 si Onisiwo '81