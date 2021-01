Un fotbalist de nationala a donat 20.000 de euro pentru renovarea spitalelor de stat

"Salut, numele meu este Dragos Grigore, si am numarul tau de la Marius Nicolae."Asa si-a inceput mesajul jucatorul echipei nationale. Apoi mi-a spus ca isi doreste sa doneze pentru #spitalepublicedinbaniprivati, initiativa mea de a renova spitale de stat. Mi-a spus ca este dorinta lui si a sotiei sale si ca ea se va ocupa de donatie el fiind in cantonament . Cateva ore mai tarziu aveam in cont 20.000 de euro de la ei. 20.000! Dupa Bendeac care a donat in decembrie 100.000, familia Grigore depaseste si ea donatii facute de firme mari, milionari si branduri.Am inceput sa ma gandesc ce inseamna pentru mine echipa nationala . Mi-ar placea sa ii vad alaturi pe Dragos Grigore, Marius Nicolae si Adrian Mutu pe care l-am cunoscut intr-un club si mi-a spus ca a doua zi cum se trezeste vine cu mine sa joace fotbal cu copiii mei de la orfelinat. O echipa nationala care au facut pentru tara si lucruri nelegate de profesia din care au trait.I-am scris lui Dragos:- Pot povesti asta?- Cum vrei tu...nu tin neaparat dar nici nu ma deranjeaza daca spui... Ne place sa facem bine in liniste.Da, oamenii astia exista. L-am convins apoi cat de important este sa ma lase sa povestesc. Acest exemplu sa fie cunoscut. Poate altii il vor urma, fie si doar printr-un sms la 8845 cu textul "FACEM" pentru aia 2 euro lunari. A acceptat.Dragos Grigore face parte din adevarata ECHIPA NATIONALA. Stiu dragul meu Dragos ca iti place sa faci "binele in liniste, iarta-ma ca nu te las de data asta si ca am sa strig cat am sa pot de tare. Iar voi ati face bine sa dati share. Sa auda toata tara, sa preia ziarele stirile care conteaza. Multumesc. Si lui si voua", a scris Maticiuc pe reteaua sociala. Codin Maticiuc si-a propus sa renoveze un etaj de la spitalul Fundeni. El a avut un real succes de sarbatori, cand a mers la colindat alaturi de Selly si Alina Eremia si a reusit sa stranga 28 000 de euro pentru renovarea spitalelor de stat din Romania. Multe alte personalitati s-au alaturat demersului sau, facind donatii pentru aceasta cauza.Cei care vor sa contribuie la acest proiect o pot face si trimitand un SMS cu textul "FACEM" la 8845. Astfel, ei pot dona doi euro lunar pentru renovarea spitalelor de stat.Citeste si: