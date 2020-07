Drama traita de un fost jucator al echipei nationale: "Tatal meu de cand a plecat pe tir, din 89, nu mai stiu mare lucru. Nu apare nici la vii, nici la morti"

"Suprasolicitare si oboseala. Astea au fost motivele.Eram suprasaturat de antrenamente, cantonamente si meciuri In fiecare zi cantar, era un stres continuu. Stres si cu regimul.Nu ma saturasem de fotbal, as fi jucat si acum daca as fi putut veni numai la meci. Dar nu mai puteam tine ritmul asta cu tensiune, antrenamente si meciuri din 3 in 3 zile", a spus Ghioane pentru gsp.Plecat ca sofer de tir in Austria, tatal sau nu s-a mai intors niciodata acasa. Este drama traita de Ghioane."Am sperat ca voi ajunge suficient de cunoscut si ca voi putea misca putin lucrurile si pe partea asta. Voiam orice informatie. Am insa numai niste zvonuri aiurite. Nimeni nu stie nimic. Din 1989, de cand a plecat pe TIR, nu mai stiu mare lucru.Da, mama chiar a fost la el in 1990 si 1991. Planul lui era sa se intoarca acasa. Din pacate, nu s-a mai realizat.Nici mama nu mai stie nimic. De 30 de ani nu stiu nimic, e disparut si in ziua de azi, nu apare nici la vii, nici la morti.Cum ziceam, nu intereseaza pe nimeni problemele altuia. E crudul adevar. Oamenii sunt la fel pe pamant", a spus Ghioane pentru gsp.