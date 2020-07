Echipa nationala de fotbal debuteaza in noua editie a Ligii Natiunilor pe Arena Nationala

In 4 septembrie, tricolorii pregatiti de Mirel Radoi vor debuta in grupa din Liga Natiunilor, pe teren propriu, in fata Irlandei de Nord. Partida urmeaza sa se dispute pe Arena Nationala, cu incepere de la ora 21:45.Vor urma doua deplasari, in Austria (7 septembrie) si Norvegia (11 octombrie), apoi tricolorii vor juca acasa cu Austria, la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana" (14 octombrie, la ora 21:45).Pana la finalul lunii, FRF va anunta si arena care va gazdui partida cu Norvegia, din noiembrie, penultima din Liga Natiunilor. Participarea in aceasta editie se va incheia in noiembrie, odata cu deplasarea din Irlanda de Nord. UEFA va confirma stadioanele gazda in urmatoarea perioada.La 8 octombrie, nationala Romaniei va disputa si semifinala play-off-ului Euro-2020, in Islanda. In cazul unui succes, finala pentru calificarea la turneul final va avea loc la 12 noiembrie, in Bulgaria sau Ungaria, in functie de invingatoarea din cea de-a doua semifinala.Programul complet din Liga Natiunilor:Vineri, 4 septembrie: Norvegia - Austria, Romania - Irlanda de Nord (21:45)Luni, 7 septembrie: Austria - Romania, Irlanda de Nord - Norvegia (21:45)Duminica, 11 octombrie: Norvegia - Romania (19:00), Irlanda de Nord - Austria (21:45)Miercuri, 14 octombrie: Norvegia - Irlanda de Nord, Romania - Austria (21:45)Duminica, 15 noiembrie: Austria - Irlanda de Nord, Romania - Norvegia (21:45)Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord - Romania, Austria - Norvegia (21:45)