Rădoi, dezamăgit după meciul cu Liechtenstein: Mă aşteptam să fie scorul mult mai mare

"Aveam nevoie de cele trei puncte în seara asta, dar, ca să fiu sincer, mă aşteptam ca scorul să fie mult mai mare. Îmi pare rău pentru băieţi, pentru că şi în meciul cu Islanda, şi în alte partide ne creăm ocazii, dar din păcate ne pierdem concentrarea exact în momentul cel mai important, cel al finalizării.Marea majoritate a echipelor care înfruntă Liechtensteinul au iniţiativă, au posesie, era o formalitate, practic, ar fi trebuit să facem cât mai puţine atingeri, circulaţia balonului să fie mult mai rapidă şi în momentul în care ajungeam la margine, ori trebuia să centrăm în spatele apărării, pentru că aveau o poziţionare destul de greşită şi erau şi lenţi, sau în relaţiile de unu contra unu trebuia să ajungem mult mai rapid în careu. Dar era greu, pentru că linia lor de cinci era la 12 metri, era greu să găseşti spaţii acolo.Nu cred că garanta nimeni că prezenţa unui atacant ne-ar fi permis să marcăm mai multe goluri , dimpotrivă, prezenţa unui atacant acolo a fost de cele mai multe ori inutilă dacă nu încercam să mişcăm cei trei fundaşi centrali din zona aia.Era de aşteptat că o să marcheze şi fundaşii, dar mă bucur pentru situaţiile avute, pentru încrederea cu care mergem cu Macedonia şi dacă vom reuşi să câştigăm şi acolo atunci oarecum încercăm să stabilim lucrurile pentru locul al doilea. (n.r. - despre atmosferă) A fost foarte frumos şi chiar la imn, când stadionul a început să cânte imnul, mi se făcea pielea de găină, parcă mi-am adus aminte cum era să fii jucător.Mi-aş fi dorit să mai marcăm goluri, cel puţin un gol în repiza a doua, pentru că ne era util. Este o grupă echilibrată, vedem că până la urmă echipele care reuşesc să dea cât mai multe goluri contra Liechtensteinului vor face diferenţa, pentru că după numărul de puncte, următorul criteriu este golaverajul. În momentul de faţă, Macedonia are un plus, pentru că a reuşit să dea cinci goluri Liechtensteinului.De asta aş fi vrut măcar un gol, să avem două reprize cu goluri marcate. (n.r. - despre celelalte rezultate din grupă) Cred că era momentul să îndrepte ce nu a fost în trecut. Nu vreau să par ipocrit, dar penaltiul acordat în Armenia a fost acordat uşor, golul de 3-2 este din ofsaid, jumătate de metru, două penaltiuri care nu ni s-au acordat cu Macedonia de Nord... Trebuia să se întoarcă lucrurile, există o balanţă la sfârşit. (n.r. - despre meciul cu Macedonia) Va fi mult mai dificil decât cele două. Întâlnim o echipă bună, am putut să vedem prima repriză cu Islanda, o echipă care şi-a impus atât jocul, cât şi ritmul, cu jucători care au o calitate tehnică foarte bună, le este foarte uşor şi la îndemână o relaţie de unu contra unu ofensiv, pot destabiliza apărarea. (n.r. - despre arbitrele care au condus meciul de pe Arena Naţională). De asta m-am şi potolit cu reproşurile. Nu mi-era doar de brigadă, mi-era şi de ce păţesc când o să mă întorc acasă, aşa că nu puteam să fiu prea agresiv",a declarat Rădoi, la ProTV.Reprezentativa României a învins, duminică seară, cu scorul de 2-0 (2-0), selecţionata din Liechtenstein, într-un meci disputat cu public pe Arena Naţională, în etapa a cincea a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2022. Ca urmare a acestui rezultat, tricolorii ocupă locul trei în grupă, cu nouă puncte, cu trei mai puţine decât liderul Germania şi unul mai puţin decât Armenia.Au marcat Alin Toşca ’11 şi Cristi Manea ’18.Tot duminică, Islanda a remizat pe teren propriu cu Macedonia de Nord, scor 2-2 (goluri Bjarnason ’78, Gudjohnsen ’84 / Velkovski ’12, Alioski ’54), şi Germania a învins cu 6-0 Armenia (goluri Gnabry ‘6, ’15, Reus ’35, Werner ’45, Hofmann ’52, Adeyemi ‘90+1).Clasamentul Grupei J: 1. Germania – 12 puncte, 2. Armenia – 10 puncte, 3. România – 9 puncte, 4. Macedonia de Nord – 8 puncte, 5. Islanda – 4 puncte, 6. Liechtenstein – niciun punct.La 8 septembrie sunt programate partidele Armenia – Liechtenstein, Macedonia de Nord – România şi Islanda – Germania.