"Nationala nu e facuta pentru interesul vostru!" Un fost mare international a ajuns la capatul rabdarii

Fostul mare jucator al Craiovei Maxima, Sorin Cirtu, e de parere, ca Tanase a facut acest gest pentru ca e un "rasfatat" care si-a subestimat adversarul."E inadmisibil ce a facut el. Ce ar fi vrut Tanase? Sa nu-l atace nimeni? Sa-l fi lasat ala un minut sau doua pana se decidea el? Nu inteleg acesti jucatori E un gest de subapereciere a adversarului. In momentul in care intri in teren, trebuie sa te ocupe interesul echipei tale, nu ce adversar ai in fata, modul lui de comportament.Tansase e un rasfatat. La fel ni s-a intamplat cu Armenia, apare gestul lui Puscas. Treziti-va odata! Echipa nationala nu este facuta pentru interesul vostru. Daca puteti, bine, daca nu, stati pe treaba voastra", a spus Sorin Cirtu la Sport Total FM.