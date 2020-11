Meci din Liga Natiunilor anulat din cauza coronavirusului

Partida a fost anulata de autoritatile sanitare din Lucerna, nu de UEFA , dupa ce in echipa oaspete s-au inregistrat, marti, inca trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, pe langa cele trei anterioare."Din cauza deciziei Departamentului de Sanatate din Cantonul Lucerna de a plasa in carantina intreaga delegatie a selectionatei ucrainene, meciul din Liga Natiunilor dintre Elvetia si Ucraina nu poate avea loc", se arata pe site-ul federatiei ucrainene.In timp ce UEFA si federatiile elvetiene si ucrainene erau dispuse ca meciul sa se jaoce, "o decizie privind viitorul acestei partide va fi luata de UEFA", a adaugat federatia ucraineana.Intanirea era programata, marti, de la ora 21.45, la Lucerna, in ultima etapa a Grupei 4 a Diviziei A a Ligii Natiunilor.CITESTE SI: