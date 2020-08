Fostul mare jurnalist sportiv Lucian Oprea a incetat din viata la varsta de 70 de ani

Lucian Oprea, nascut la Craiova, pe 15 august 1950, a fost absolvent al Facultatii de Drept din Bucuresti (1979), iar in perioada 1972-2003 a lucrat ca publicist-comentator la AGERPRES. A acoperit 19 editii ale Jocurilor Olimpice (noua de vara si zece de iarna), a fost prezent la zeci de campionate mondiale, de unde a transmis reportaje si analize din gimnastica, box, tir, lupte, popice, hochei pe gheata, karate, atletism si altele pentru AGERPRES, radio, presa si televiziune. Tot in aceasta perioada a fost prezent la 20 de editii ale Turului ciclist al Romaniei. Intre 1990 si 1998, a fost membru titular in Comitetul executiv al Asociatiei Presei Sportive.Intre 2003 si 2006, a publicat opt carti de reportaje sportive, printre care ''Atena 2004'', ''Bicicleta, dragostea mea'', ''Pilde olimpice'', ''Premiere pe acoperisul lumii'', ''Cercuri de foc si gheata''.Pe parcursul activitatii sale profesionale a semnat rubricile permanente la revistele Viata Studenteasca si Flacara (pana in 1990). A lucrat in presa audio-vizuala, la televiziunile Amerom si Soti, la Radio Romania si Total. A fost publicist-comentator la ziarul Tineretul Liber, 1991, 1992-1995, responsabil al paginilor de sport la Expres Magazin, sef de departament la revista Privirea. A colaborat la numeroase publicatii din provincie, iar din 1997 a fost reporter special la Gazeta sporturilor.In 2019 a lansat cartea ''Ilie Goga, Il Campionissimo, Fausto Coppi/Lucian Oprea, Istoria adevarata a bicicletei'', aparuta la 100 de ani de la nasterea celebrului ciclist italian si la zece ani de la disparitia marelui jurnalist Ilie Goga.Lucian Oprea a scris pana in ultimele sale zile de viata, ultima postare de pe blogul sau personal datand din 28 august, legata de marea sa iubire, ciclismul.Inmormantarea va avea loc marti 1 septembrie, la Cimitirul Straulesti 2, la ora 11:00.