Fotbal feminin: Laura Rus s-a transferat la Fortuna Becicherecu Mic

Ziare.

com

"Laura Rus este prima jucatoare care se alatura Fortunei Becicherecu Mic in vederea sezonului urmator, o jucatoare cu un nume greu in fotbalul feminin romanesc, cu o cariera de 16 ani si cu o experienta de 13 ani in strainatate. Este un transfer care confirma obiectivele indraznete ale clubului nostru, pentru ca noi ne dorim sa ne luptam mereu pentru locurile fruntase. Apropiata a clubului, a fost doar o chestiune de timp venirea ei la noi si ne bucuram ca ni se alatura", se arata pe site-ul citat.Fortuna Becicherecu Mic mentioneaza ca Laura Rus se va implica in dezvoltarea fotbalului feminin la nivel de junioare din cadrul clubului.In varsta de 32 de ani, Laura Rus a fost un veritabil globetrotter, evoluand de-a lungul carierei sale la Pandurii Targu Jiu, Sporting Huelva, Apollon Limassol, Fortuna Hjorring, Suwon FMC, Icheon Daekyo WFC, Sassuolo, Hellas Verona si ultima oara la RSC Anderlecht, grupare de care s-a despartit luna trecuta.