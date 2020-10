Francesco Caputo, cel mai in varsta jucator care marcheaza la debutul pentru nationala Italiei

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Atacantul a marcat in meciul amical cu Moldova, scor 6-0.Potrivit football-italia.net, Caputo a devenit al doilea cel mai varstnic debutant in nationala Italiei, dupa Emiliano Moretti, care avea 33 de ani si 160 de zile canda jucat in meciul cu Albania din noiembrie 2014.Precedentul record al celui mai in varsta marcator la debut era detinut de Leonardo Pavoletti, care avea 30 de ani si 120 de zile cand a inscris pentru Italia in meciul cu Liechtenstein, scor 6-0, din martie 2019.