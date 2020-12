George Simion, suporterul ultras care a ajuns in Parlament. "Am invatat mai multe in peluza decat in toate scolile prin care am trecut". Cine l-a votat

Liderul Aliantei pentru Unirea Romaniei (AUR) este George Simion, un tanar de 34 de ani, suporter ultras care conduce grupul "Uniti Sub Tricololor, factiune care este prezenta mereu pe stadion la meciurile echipei natioanale de fotbal.Din cauza acestei grupari de suporteri si a incidentelor pe care le-a creat pe stadioane, Romania a disputat meciuri cu portile inchise in preliminariile pentru Campionatul Mondial si EURO.SURSA FOTO: Facebook / George Simion"Am invatat mai multe in peluza decat in toate scolile prin care am trecut. Principiile asociate vietii ultra' sunt unele sanatoase si pot fi aplicate in viata de zi cu zi.Sloganul Basarabia e Romania a fost conceput si popularizat de oameni crescuti in peluze. E nevoie, in continuare, de sustinere pentru cauzele patriotice si nationale", spunea George Simion, intr-un interviu in revista Ultra.SURSA FOTO: Facebook / George SimionCel mai mare dusman al viitorului parlamentar din sport este Dumitru Dragomir . Cei doi s-au contrat dur in trecut.George Simion chiar vrea sa schimbe legea initiata de Dragomir, prin care s-au inasprit masurile de siguranta pe stadioane.Din cate se pare, foarte multi suporteri ai echipelor de traditie din tara au fost cei care au votat cu Partidul AUR, condus de George Simion.Conform ultimelor rezultate, AUR a obtinut 8% din voturi.CITESTE SI: Cine e George Simion, liderul extremistilor de la AUR. A primit interdictie in Basarabia si provoaca agitatie in Tinutul Secuiesc