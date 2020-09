Germania-Spania, scor 1-1, in Liga Natiunilor. Spaniolii au egalat in minutul 90+6

Golul gazdelor a fost marcat de Werner, in minutul 51. Pentru spanioli a inscris Gaya pe final, in minutul 90+6.In alte confruntari de joi, Ucraina s-a impus cu 2-1 in fata Elvetiei, Turcia a pierdut cu 0-1 in fata Ungariei si Rusia a invins cu 3-1 Serbia.Rezultate din Liga Natiunilor:Ucraina - Elvetia 2-1Au marcat: Iarmolenko '14, Zincenko '68 / Seferovic '41Rusia - Serbia 3-1Au marcat: Dziuba '48 (penalti), '81, Karavaev '69 / Mitrovic '78Turcia - Ungaria 0-1A marcat: Szoboszlai '80Bulgaria - Irlanda 1-1Au marcat: Kraev '56 / Duffy '90+3Finlanda - Tara Galilor 0-1A marcat: Moore '80Moldova - Kosovo 1-1Au marcat: Nicolaescu '20 / Kololli '72Slovenia - Grecia 0-0Insulele Feroe - Malta 3-2Au marcat: Olsen '25, '87, Hendriksson '90 / Degabriele '37, Agius '73Letonia - Andorra 0-0In minutul 71, de la letoni a fost eliminat Gutkovskis.