Ianis Hagi, o mare dezamagire in meciul cu Irlanda de Nord. Prima reactie a mijlocasului de 21 de ani

Titularizat, dar schimbat de selectionerul Mirel Radoi in minutul 55, fiul lui Gica Hagi n-a reusit sa-si puna amprenta pe evolutia tricolorilor in partida cu nord-irlandezii. Astazi, la multe ore dupa incheierea partidei, Ianis a avut o prima reactie, prin intermediul paginii sale de Face"Nu am reusit sa obtinem rezultatul pe care ni l-am dorit, dar acesta este doar inceputul! Capul sus, avem un drum lung de parcurs!", a fost mesajul fotbalistului legitimat in Scotia, la Glasgow Rangers.