Imagini nemaivazute in cantonamentul nationalei de fotbal. Jucatorii au trecut prin testarea COVID. Se asteapta rezultatele

Daca pana in prezent actiunile obligatorii dinaintea partidelor internationale erau antrenamentul oficial si conferintele de presa, pandemia cu coronavirus a adus o noutate, mai precis testarea tuturor jucatorilor si a staff-ului tehnic. "Imagini fara precedent la Mogosoaia", a scris site-ul frf.ro.Conform sursei citate, reprezentantii institutiei acreditate pentru competitiile oficiale continentale au ajuns in aceasta dimineata la locul de pregatire al tricolorilor si, in baza unui desfasurator bine pus la punct, au recoltat probe in vederea testarii COVID.Rezultatele sunt extrem de importante in conditiile in care o echipa poate pierde la "masa verde" un meci daca mai multi jucatori vor deveni indisponibili din cauza infectarii cu coronavirus.