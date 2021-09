Titularul naționalei care visează frumos în cursa pentru Mondiale: ”Ne gândim și la primul loc în grupă”

"Nu putem face greşeala să ne relaxăm pentru că nu am realizat nimic deocamdată. Trebuie să rămânem concentraţi pentru că greul de acum începe. La Skopje este un meci important, dar mai sunt partide de jucat. Nu ştiu dacă vom ieşi din calculele calificării în cazul unei înfrângeri, dar noi mergem la victorie şi, de ce nu, ne gândim şi la primul loc în grupă.Se poată întâmpla să marcăm miercuri din fază fixă, sperăm să ajutăm şi noi, fundaşii, ofensiva şi să înscriem. Dar cel mai important este să câştigăm, nu mai contează cine înscrie", a spus Nedelcearu, gândindu-se că România ar putea depăși inclusiv Germania în ierarhia grupei."Mă bucur că nu am primit un gol până acum. Ăsta era şi obiectivul meu personal ca fundaş, să intru pe teren şi să îmi ajut echipa să nu primească gol. Iar după aceea dacă putem să ne aducem un plus şi în ofensivă, cu atât mai bine. Ne-am motivat, ne-am gândit să ne strângem un pic pentru că nu este normal ca fiecare adversar să marcheze împotriva noastră.Eu îmi doresc un adversar care să iasă şi să joace, aşa cum şi noi jucăm ofensiv. De multe ori când întâlneşti o echipă mică precum Liechtenstein, care doar se apară, dacă nu marchezi repede intri sub presiunea timpului şi e din ce în ce mai greu", a adăugat fundaşul primei reprezentative.În precedentele două meciuri disputate de la începutul acestei luni, România a învins Islanda (scor 2-0, la Reykjavik) şi Liechtenstein (scor 2-0, la Bucureşti). Echipa antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul al treilea în clasamentul grupei, devansând Macedonia de Nord.