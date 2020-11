Ultimul meci al lui Radoi la nationala? "S-a decis viitorul meu. Meciul cu Irlanda de Nord este ca o finala"

"Ne gandim ca putem termina pe locul 2 in aceasta grupa, daca Austria va invinge Norvegia in ultima partida. Dupa aceea, evident ca ne vom gandi la urna a doua (n.r. - pentru preliminariile CM), dar in momentul de fata nu suntem la mana noastra, depindem si de alte rezultate, cum este cel din meciul Serbia - Rusia.Daca acele puncte nu ni se vor da (n.r. - dupa meciul nedisputat cu Norvegia) si vom pierde maine, vom termina pe ultimul loc. Nu cred ca ne dorim sa ajungem in aceasta situatie. Ar fi fost bine sa stim (n.r. - decizia UEFA in privinta meciului cu Norvegia), dar oricum pentru noi meciul de maine seara va fi ca o finala, pentru ca am pierdut nemeritat doua puncte in tur si vrem sa avem parte de o revansa.Dar fiind vorba de ultima partida jucata acasa, in fata a 1.000 de suporteri , Irlanda de Nord va dori sa arate ca poate bate Romania, ca poate castiga meciul si sa aiba o atitudine pozitiva pentru urmatoarea campanie la mondiale.Jucatorii au parut putin relaxati (n.r. - dupa ce nu s-a mai jucat meciul cu Norvegia), nici acum nu suntemn siguri (n.r. - ca nu sunt la fel), dar oarecum am reusit sa-i facem sa se concentreze pentru aceasta partida.Le-am explicat importanta punctelor pentru aceasta partida de maine seara, ceea ce inseamna ca si coeficient, ca prima si ultima impresie conteza, cred ca este important maine seara ca, pe langa atitudinea pe care o vom arata, sa avem si un rezultat pozitiv. (n.r. - despre o oferta de la CSU Craiova)Am spus-o foarte clar, suntem la echipa nationala , vorbim de echipa nationala si oricum am vazut ca s-a decis viitorul meu fara ca eu stiu ceva. (n.r. - despre afirmatia lui Florin Prunea , ca este 300 la suta antrenorul Craiovei).Ar trebui sa raspunda Florin Prunea la intrebarea asta.Tot ceea se intampla cu o zi inainte de meci sau in ziua meciului sunt lucruri care incearca sa destabilizeze atmosfera la echipa nationala prin anumite declaratii. (n.r. - despre tragedia de la Piatra Neamt) Ne dorim sa castigam pentru toata tara, dar cu atat mai mult pentru cei implicati acolo, pentru ca asta inseamna o drama pentru noi in viata, nu o infrangere, indiferent de adversari. (n.r. - cum ar carcteriza acest an)Cred ca nu a fost un an rau daca luam ficare partida in parte. Daca ne gandim ca am pierdut calificarea la Euro-2020, la care se disputa meciuri si in Romania, atunci durerea este mare si pare ca este un an negru.Din punctul meu de vedere nu este atat de negru, dar asta trebuie corelata cu o victorie maine seara. La noi, la romani, prima si ultima impresie conteaza si cred ca am termina anul intr-un mod pozitiv castigand aici, cu atat mai mult cu cat ar fi prima oara.", a declarat Radoi.Mijlocasul Razvan Marin considera ca echipa Romaniei ar trebui sa fie mai bine pregatita fizic, tinand cont ca nu a jucat meciul cu Norvegia."Stim foarte bine ca Irlanda de Nord are o echipa puternica din punct de vedere fizic si cu siguranta in special la mijlocul terenului vom avea de munca cu ei. Noi am avut putin mai mult timp ca sa pregatim aceasta partida pentru ca nu am mai jucat cu Norvegia.Normal, ar trebui sa fim mult mai proaspeti si sa o aratam maine pe teren. Ne gandim sa terminam pe locul 2 in grupa, dar vizavi de urna a doua, nu depinde numai de noi, avem nevoie si de un rezutat favorabil in meciul dintre Rusia si Serbia.Noi vom incerca sa terminam pe locul 2 in grupa asta si ne-am dori sa fim in urna a doua la calificarile pentru mondiale. (n.r. - despre dedicarea victoriei victimelor tragediei de la Piatra Neamt) Ne pare tuturor rau pentru tot ce s-a intamplat si bineinteles ca vom incerca sa castigam maine seara si pentru ei, si pentru toti romanii. (n.r. - despsre un posibil an ratat al nationalei) Nu stiu daca a fost un an ratat.Nu am reusit sa ne calificam la Campionatul European, dar nu stiu daca avem fata de cine sa ne revansam, tot timpul incercam sa facem ceea ce trebuie pe teren si ceea ce ne cere Mister si vom vedea, mergem inainte. (n.r. - despre discutiile despre posibila plecare a selectionerului) Eu, personal, nu m-am gandit la acest lucru. Mister e in continuare antrenorul nostru.Are in continuare contract pana dupa calificarile de la mondial, asa ca pe mine nu ma intereseaza aceste speculatii si ne dorim sa castigam maine si pentru dansul si pentru noi", a spus Marin.Miercuri, de la ora 21.45, Romania va juca impotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partida din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor.In acest moment, clasamentul grupei, fara rezultatul meciului Romania - Norvegia care va fi stabilit de UEFA este urmatorul: 1. Austria - 12, 2. Norvegia - 9, 3. Romania - 4, 4. Irlanda de Nord - 1.CITESTE SI: