LIVE Irlanda de Nord - Romania 0 - 0. Alibec cere penalty

Echipa nationala are moralul ridicat, dupa ce UEFA a acordat victoria Romaniei la "masa verde", 3 - 0, in meciul nedisputat duminica, cu Norvegia.Calculele sunt simple: Romania are nevoie de o victorie la Belfast, iar Norvegia trebuie sa fie invinsa in Austria si terminam pe locul 2 in grupa.Pentru accederea in urna a doua la tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial Qatar 2022, Romania trebuie sa obtina un rezultat mai bun ca al Rusiei in Serbia.Echipele de start:IRLANDA DE NORD: Irlanda de Nord: McGovern - McLaughlin, Cathcart, Evans, Lewis - Dallas, McNair, Smith, McCann - Magennis, WashingtonAntrenor: Ian BaracloughROMANIA: Tatarusanu - Nedelceau, Iulian Cristea, Tosca - Cretu, Nistor, Razvan Marin , Camora - Denis Man, Alibec, Florin Tanase.Antrenor: Mirel Radoi Meciul a inceput cu un moment de reculegere in memoria victimelor incendiului de la Spitalul din Piatra Neamt.Minutul 1 - Romania are lovitura de incepere.Minutul 2 - Irlanda de Nord are prima ocazie de gol. Un jucator al gazdelor a trimis mingea pe langa poartaMinutul 28 - Alibec cere penalty, dar arbitrul acorda fault in atac