Rakitic a marcat 15 goluri in 106 meciuri pentru nationala Croatiei, unde a evoluat timp de 13 ani."Sa renunt la echipa nationala a fost cea mai dificila decizie din cariera mea, dar am simtit ca acum este momentul. Am iubit fiecare meci, am jucat pentru patria mea, dar acum sunt convins ca avem o echipa buna, cu un mare viitor in fata", a declarat Rakitic.