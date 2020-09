Jucatorii si staff-ul nationalei de fotbal au primit rezultatele testelor COVID-19. Toate sunt negative

"Ieri dimineata a avut loc la Mogosoaia testarea intregului lot tricolor si a staff-ului de catre institutia medicala recunoscuta de UEFA pentru competitiile oficiale. Aceasta recoltare de probe a fost necesara pentru respectarea protocolului medical in contextul pandemiei, pentru partida de vineri cu Irlanda de Nord. In aceasta dimineata, au fost comunicate oficial rezultatele testarii: toti jucatorii sunt apti, toate testele lor si ale membrilor staff-ului sunt negative", se arata in comunicatul FRF Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste la 4 septembrie (ora 21:45), la Bucuresti, selectionata Irlandei de Nord, si la 7 septembrie (ora 21:45), la Klagenfurt, reprezentativa Austriei, in primele doua partide din noua editie a Ligii Natiunilor.Testati mai devreme, toti membrii delegatiei echipei nationale Under 21 a Romaniei au primit rezultatele testului COVID-19, acestea fiind negative. Nationala de tineret urmeaza sa intalneasca la 4 septembrie Finlanda si la 8 septembrie Malta in doua partide programate in deplasare in cadrul preliminariilor Campionatului European Under 21 de anul viitor.