La primul meci cu Mutu selectioner, Romania a invins Farul Constanta cu 6-0

Selectionata under 21 s-a aflat timp de trei zile in cantonament la Buftea.De la jocul de pregatire cu Farul au lipsit 12 dintre tricolorii convocati initial, plus Catalin Itu, menajat.Au marcat A. Chindris (32), V. Costache (42), Ganea (49, 73) si G. Cimpanu (83, 90).Romania U21: 23. M. Popa (12. Dutu, 46) - 2. Harut (22. Al. Voda, 46), 15. Chindris (13. Screciu, 46), 6. Ghita-cpt (18. D. Ciobotariu, 46), 3. Oprut (17. Velisar, 46)- 20. A. Ciobanu, 14. M. Marin (5. Baluta, 46), 8. Casap - 10. Cimpanu, 21. V. Costache (9. G. Ganea, 46), 7. Petrila. Selectioner: Adrian Mutu.Farul: 21. Esanu (12. A. Udeanu, 46) - 30. M. Leca (4. St. Cana, 46), 6. V. Lica, 16. I. Ursu (77. M. Chindris, 62), 97. D. Panait (7. I. Coman, 75) - 17. Vl. Serbanescu (20. A. Pirciu, 46), 8. M. Antoche-cpt, 23. A. Cruceru, 10. I. Stoica (11. D. Hordouan, 75) - 95. R. Grecu (5. Cararus, 62) - 9. A. Banyoi (18. C. Gherghiceanu, 62). Antrenor: Ianis Zicu In septembrie, pentru nationala under 21 urmeaza dubla cu Finlanda si Malta.