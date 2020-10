Mario Camora, la prima selectie pentru Romania: "As darui tricoul meu la debut celui care m-a crescut si nu mai este"

"Am fost primit foarte bine de colegi, pe unii ii cunosc, cu ceilalti ma voi cunoaste mai bine dupa acest meci. Totul e nou pentru mine, m-am gandit doar sa nu dezamagesc. Familia mea din Portugalia a reactionat foarte bine, ei stiau ca o sa raman aici, mi-au spus sa am incredere in mine, sunt mandri de mine. La inceput nu am crezut niciodata ca o sa raman in Romania, dar dupa ce am cunoscut o familie minunata, care m-a ajutat sa cresc ca persoana, atunci am decis sa raman aici. Dupa incheierea carierei de fotbalist, vreau sa ma fac antrenor. Pentru mine, CFR este clubul meu de inima.Tot ce am in viata acum, mi-a dat CFR. Pentru mine este foarte importanta increderea pe care suporterii de la CFR o au in mine. Sper sa fiu sanatos, mi-as dori sa joc pana la 40 de ani, dar probabil pana la 36, sper sa am noroc. Meciul cu Islanda este cel mai important din cariera mea, indiferent daca voi juca sau nu, e primul la echipa nationala, sper sa reusim sa ne calificam mai departe. Din ce am vazut eu in acesti ani de cand sunt aici, sunt impresionat ca romanii se descurca oriunde, in orice tara s-ar duce.As fi vrut sa ofer tricoul persoanei care m-a crescut, nu mai e printre noi, dar e mandru unde e, acum il voi da sotiei mele, fara ea nu as fi fost aici, si copilului meu. Noi vom da tot si speram ca apoi sa ne bucuram alaturi de suporteri ", a declarat Camora.SURSA VIDEO: YOUTUBE / FRF TVMario Camora, in varsta de 33 de ani, a primit cetatenia romana la 2 septembrie si a fost convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul Mirel Radoi Tricolorii vor disputa trei meciuri in urmatoarea perioada: Islanda - Romania (8 octombrie - semifinala baraj Euro), Norvegia - Romania (11 octombrie - Liga Natiunilor), Romania - Austria (14 octombrie - Liga Natiunilor).