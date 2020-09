Meciul Cehia - Scotia din Liga Natiunilor nu se va mai juca. Fotbalistii gazdelor, suspecti de coronavirus

Reprezentativa Cehiei a castigat vineri seara in Slovacia (3-1), la debutul in Liga Natiunilor, in contextul in care doi dintre jucatorii sai, Tomas Soucek si Patrick Schick, fusesera carantinati ca urmare a faptului ca au intrat in contact cu un membru al staff-ului depistat pozitiv cu coronavirus.In ciuda faptului ca n-au fost confirmate alte infectari, federatia ceha a decis ca echipa nationala sa nu se mai prezinte la urmatorul meci, programat luni, la Olomouc, impotriva Scotiei, de teama ca virusul s-ar putea propaga in randul intregii delegatii. "Renuntam la pregatirea partidei, cu efect imediat", a fost anuntul cehilor, care i-a nemultumit pe scotieni si care i-a determinat pe acestia din urma sa ceara lamuriri de la UEFA