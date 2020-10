Mertens nu este lasat la nationala Belgiei din cauza coronavirusului

"Este un subiect dificil pentru ca este o situatie noua pentru noi. Desigur, este legat de coronavirus. Are legatura cu autoritatile locale din sudul Italiei. Chiar acum, asteptam sa vedem ce se intampla. Am vazut alti jucatori din Italia care s-au alaturat echipelor lor nationale. Nu stii cu adevarat daca se va schimba ceva in urmatoarele 24 de ore, dar mi se pare putin probabil ca va putea sa ni se alature pentru acest meci.Vom incerca pana la capat sa-l facem sa vina. Este foarte nedrept pentru un jucator precum Dries. El a fost mereu dedicat echipei nationale. Este aproape de suta de selectii. Vom incerca sa asteptam cat de mult putem pentru a-i oferi posibilitatea de a se alatura grupului. Dar fiind realist, ii va fi foarte greu sa fie acolo maine", a declarat, sambata, selectionerul Roberto Martinez, potrivit lesoir.be.Dries Mertens este in izolare din cauza cazurilor de coronavirus de la formatia italiana, iar autoritatile locale din Napoli il impiedica sa plece la nationala Doar Piotr Zielinski si Eljif Elmas au fost testati pozitiv la Napoli, insa toata echipa a intrat in carantina si, din acest motiv, a ratat meciul cu Juventus din 4 octombrie.Situatia este interpretata diferit de autoritati pe teritoriul Italiei. Inter Milano are cinci cazuri pozitive in lot, intre care portarul Ionut Radu . Cu toate aceastea, Romelu Lukaku a putut sa se alature nationalei Belgiei.