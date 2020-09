Mircea Lucescu, dat afara de la nationala dupa ce a spulberat Austria cu 4-0: "Scorul e prea mic fata de ocaziile avute"

In urma cu 34 de ani, in septembrie 1986, Romania invingea Austria cu 4-0 pe stadionul Ghencea , in preliminariile Euro 1988, partida dupa care selectionerul Mircea Lucescu a fost fortat sa plece de la carma nationalei, la initiativa sefilor din Partidul Comunist Roman.In contextul meciului de azi pe care nationala lui Radoi il disputa in Austria, la Klagenfurt, Lucescu a rememorat acel episod de trista amintire pentru el. "La Viena a fost doar 0-0, dupa ce ii batusem cu 4-0 in tur, la ultimul meci pe banca nationalei. Din pacate pentru mine si pentru o generatie cu care trebuia sa-mi duc munca pana la capat. Austria era o echipa foarte puternica atunci, dar i-am dominat categoric, iar scorul e prea mic fata de ocaziile avute. Am jucat pe Ghencea, a fost singurul meu meci pe Ghencea", a declarat Mircea Lucescu la DigiSport.