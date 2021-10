Mirel Rădoi, ”tras de urechi” de selecționerul Generației de Aur: ”Nu e obișnuit cu căpăceala, se mai alintă și el”

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu a declarat că Mirel Rădoi nu a făcut bine când a anunţat că va renunţa la cârma primei reprezentativei după meciurile din noiembrie.

"Aş vrea să felicit echipa naţională pentru că a obţinut ce era mai important. Îl felicit pe Mirel Rădoi, felicit băieţii, cele trei puncte sunt extrem de importante. Vom ajunge la baraj, cu aceste trei puncte şi cele şase pe care le vom obţine în noiembrie. Se poate spune că am avut o repriză acceptabilă, am controlat jocul şi am avut ocazii. În repriza a doua a fost un început mai bun pentru Armenia, care şi-a dorit foarte mult să egaleze. Una peste alta, felicitări băieţilor noştri.

Sincer, am fost surprins de decizia lui Mirel Rădoi. Trebuie să aşteptăm ultimele două jocuri, finalul acestei grupe, iar poziţia lui va fi alta după calificarea la baraj. Hai să-l înţelegem, a trecut prin multe în ultima perioadă, nu este obişnuit cu căpăceala. Se mai alintă şi el.

Eu îmi doresc ca Mirel Rădoi să rămână şi la baraj, este singurul antrenor care cunoaşte în amănunt ce se întâmplă la echipa naţională. Mirel Rădoi trebuie să ducă echipa la bătăliile de la baraj. Mirel este un caracter puternic, dar nu este uşor să treci prin ce a trecut el.

Eu cred că atunci când se va termina ultimul meci din grupă, Mirel Rădoi va avea cu totul şi cu totul altă poziţie. Ar fi fost bine ca Mirel să nu facă această afirmaţie acum, dar sunt convins că oamenii apropiaţi lui Mirel şi conducerea FRF îl vor determina să-şi ducă mandatul până la capăt, până la turneul final", a spus Anghel Iordănescu, în cadrul emisiunii Liga Digisport.

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, în mod surprinzător, că nu va fi antrenorul echipei naţionale, indiferent dacă aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondială din 2022.

"În momentul de faţă ar trebui să vorbim despre partidele rămase şi nu despre soarta mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea federaţiei să vină cu un contract... Nu vreau să creăm un alt subiect. Oricine, din luna noiembrie încolo, poate fi în faţa dumneavoastră, aşa că orice este posibil. Vreţi să mai fiu aici, după ce în tur voiaţi să-mi dau demisia? Mi-e greu să cred că după partida cu Islanda, când voiaţi să plec, acum vreţi să mai rămân la echipa naţională vreo doi ani, să mai staţi cu mine pe aici? Dacă am spus aşa, aşa e. Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să-şi găsească antrenor. Eu nu voi mai fi, contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea, echipa naţională rămâne în continuare, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră!", a declarat Rădoi, în timpul conferinţei de presă organizate după meciul cu Armenia.

