Mirel Radoi: "Daca eu cred ca nu pot sa fiu de ajutor la nationala, le voi strange mana tuturor si voi pleca"

Ziare.

com

"Putem ajunge in situatia in care Romania sa piarda cu un scor rusinos aceste doua meciuri din Europa League, va mai fi Radoi selectioner cu Islanda? Se poate lua in calcul aceasta varianta, daca pierdem cu 0-3, 0-4.Se va spune: Ce schimbare a adus Radoi la nationala ? E ipotetic, dar daca eu cred ca nu pot sa fiu de ajutor echipei nationale sau jucatorilor, in secunda aia voi strange mana tuturor si voi pleca", a spus Radoi la Digisport. Mirel Radoi nu a apucat sa debuteze la echipa nationala din cauza pandemiei de coronavirus, primul meci pentru Romania cu el selectioner va fi in luna septembrie.