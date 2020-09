Mirel Radoi are un tic nervos de care nu poate scapa. "Imi rod unghiile din copilarie. Mi-au dat parintii si cu lac picant si tot nu am reusit sa ma las"

Selectionerul nu-si poate stapani emotiile in timpul meciurilor si isi roade unghiile. O recunoaste chiar el."E un tic din copilarie. Mi-au dat parintii si cu lac picant, dar nu am reusit sa ma las de acest obicei. Imi aduc aminte ca ma ustura limba. E de mic.Ma concentrez mai bine cand imi rod unghiile, dar nu realizez.Nu cred ca voi scapa de acest tic", a declarat antrenorul echipei nationale la Prox.Cu Radoi pe banca, Romania a facut egal, 1-1, cu Irlanda de Nord si a batut in Austria cu 3-2.