Mirel Radoi le raspunde criticilor: "Principalii vinovati ii aveti in fata, nu jucatorii sunt de vina"

Pornind de la jocul mai slab facut de Ianis Hagi in partida cu Irlanda de Nord de vineri (1-1), Mirel Radoi a insistat asupra faptului ca staff-ul tehnic, in frunte cu el, trebuie sa-si asume rezultatele negative."Nu putem sa blamam doar anumiti jucatori . Pe principalii vinovati ii aveti in fata dumneavoastra, noi trebuie sa fim judecati, nu jucatorii", a spus antrenorul de 39 de ani."Pentru a evita problemele, vor fi cateva schimbari in echipa. Daca nu aducem jucatori cu prospetime, putem sa fim in dificultate, ei au jucatori cu mare personalitate. Sper sa controlam cate de bine putem meciul si cat ne va lasa adversarul", a completat selectionerul Romaniei.