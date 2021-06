Selectionerul Mirel Radoi: "Daca nu merge, schimbati-ma pe mine. Eu nu imi schimb principiile, nu fac nimic pentru bani"

"Daca nu merge, schimbati-ma pe mine, eu nu imi schimb principiile. Fac meseria din placere, imi place sa vad jucatorii ca invata ceva mai mult. Imi pare rau ca nu va multumesc. Poate vine unul si va multumeste mai mult.Eu o sa fac mereu asa si peste 20 de ani, la orice echipa voi antrena. Imi place sa joc ofensiv, poate pentru ca nu am facut-o ca jucator. Daca nu incercam sa schimbam ceva, mereu ne vom ascunde in spatele acelui ceva.In momentul de fata, nu am ce sa le reprosez jucatorilor, unii sunt putini obositi, sunt la finalul sezonului, dar ca ambitie si determinare, nu am ce sa le reprosez. Merita sa imi sacrific cariera de selectioner pentru ca jucatorii sa progreseze.Nu fac nimic pentru bani, decat sa fac un 0-0, mai bine pierd cu 1-2", a declarat Radoi, intr-o conferinta de presa.In minutul 42, Florin Tanase a fost eliminat pentru un fault la un adversar.Si de la oaspeti a fost eliminat un jucator, Kverkvelia, in minutul 64, dupa ce a primit al doilea cartonas galben. In minutul 65, Razvan Marin a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Kverkvelia la Ivan.