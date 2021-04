Victoria cu Romania le-a ridicat moralul armenilor dupa infrangerea din razboiul cu Azerbaidjanul. "Sa castigam cand am fost invinsi. Totul este pentru soldatii nostri morti"

"Sa castigam cand am fost invinsi (...) Victoria echipei noastre este dedicata soldatilor nostri, fratilor nostri morti" in conflictul din Nagorno-Karabah, a scris pe Facebook premierul Nikol Pasinian.Acest razboi, al doilea dupa cel castigat de Erevan la inceputul anilor 1990, s-a incheiat cu o infrangere umilitoare, Azerbaidjanul recucerind teritorii extinse in si jurul Nagorno-Karabah, regiune separatista controlata de Armenia.Acest dezastru a declansat o criza politica, in luna iunie fiind programate alegeri parlamentare anticipate. Criza se adauga unor vechi dificultati economice, agravate de pandemie.Pe retelele de socializare ca si in strada, comentariile au multe dupa ce nationala Armeniei a invins pe rand Liechtenstein (1-0), Islanda (2-0) si Romania (3-2), trecand pe primul loc in Grupa J, cu 9 puncte, devansand Macedonia de Nord si Germania (6 puncte)."Vietile noastre sunt grele, nu reusim sa iesim din starea depresiva, dar victoria echipei noastre ne-a refacut moralul si a aratat ca putem castiga chiar si in fata unor adversari puternici", a comentat pentru AFP Haciatur Haratian, un suporter de 65 de ani.Pentru o tanara din Erevan, Anus Serobian, 29 de ani, aceasta victorie arata ca "atunci cand suntem uniti, cand formam o echipa, castigam de fiecare data"."Poporul nostru avea nevoie de aceasta lectie", a spus ea.eria de trei succese este o premiera pentru aceasta tara saraca din Caucaz, aflata doar pe locul 99 in clasamentul FIFA Armenia, care nu a participat la niciun turneu final, mai are, din septembrie pana in noiembrie, sapte meciuri in aceasta grupa, dintre care doua cu Germania, una din fortele fotbalului mondial.