Nationala Romaniei joaca luni cu Austria, in etapa a doua a Ligii Natiunilor

Partida se va disputa pe Worthersee Stadion din Klagenfurt, locul unde Romania a disputat doua meciuri amicale, in 2009 si 2010, contra Austriei (1-2) si Italiei (1-1). UEFA a delegat o brigada din Suedia pentru meciul de cu Austria. Centralul partidei este Glenn Nyberg, un arbitru tanar de 31 de ani. Acesta a inceput sa fie delegat in prima liga suedeza in 2013 si a devenit arbitru FIFA din 2016. Acesta are in palmares doar 7 partide internationale la nivel de echipe nationale de seniori!Singura experienta cu o echipa romaneasca vine de la nivel de club, Nyberg arbitrand partida Dinamo Minsk - CFR Cluj 1-0 din 2014, Europa League.Arbitri asistenti vor fi conationalii sai Mahbod Beigi si Andreas Soderqvist, iar al patrulea oficial, tot din Suedia, a fost delegat Mohammed Al-Hakim.Lotul convocat este urmatorul:Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 67/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), David Lazar (Astra, 0/0)Fundasi: Ionut Nedelcearu ( FC Ufa, 9/0), Vlad Chiriches (Sassuolo, 57/0), Alin Tosca (Gaziantep FK, 18/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 37/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 0/0), Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Nicusor Bancu ( Universitatea Craiova , 13/0), Florin Stefan (Sepsi OSK, 1/0)Mijlocasi: Alexandru Cretu (NK Maribor, 0/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep FK, 37/3), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 37/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 6/0), Ianis Hagi (Rangers, 10/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 23/4)Atacanti: Gabriel Iancu (FC Viitorul , 0/0), Florinel Coman ( FCSB , 3/0), Denis Alibec (Astra, 10/1), George Puscas (Reading, 14/6), Sergiu Bus (FCSB, 0/0)In primul meci disputat, vineri, cu Irlanda de Nord, scorul a fost egal, 1-1.Partida va fi transmisa in direct la PRO TV si Radio Romania Actualitati