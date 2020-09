Ne asteapta "infernul" in Austria. Viitoarea adversara a nationalei Romaniei, lectie de fotbal in Norvegia

Egalul cu Irlanda de Nord (1-1) obliga nationala Romaniei sa recupereze punctele pierdute in confruntarea de peste doua zile cu Austria, insa misiunea va fi una infernala. Cu foarte multi fotbalisti care evolueaza in Bundesliga in primul 11, austriecii au debutat cu o victorie, 2-1 in deplasare cu Norvegia, scorul strans fiind insa unul inselator.Superioritatea Austriei a fost una mult mai mare, reliefata de statistica suturilor la poarta, 15-3 in favoarea viitoarei adversare a Romaniei. La Oslo, nationala condusa de Franco Foda a condus cu 2-0 dupa reusitele semnate de Gregoritsch si Sabitzer (din penalty), inainte ca vedeta norvegienilor, Haland, sa reduca din diferenta in repriza secunda.