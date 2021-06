De ce a refuzat Ionut Nedelcearu sa ingenuncheze si sa sustina miscarea "Black Lives Matter" in meciul cu Anglia

Atacat si facut in toate felurile pe retelele de socializare, jucatorul roman a explicat gestul sau prin care a refuzat sa sustina miscarea Black Lives Matter."Din moment ce am aflat ca refuzul meu de a ingenunchea inainte de meciul amical dintre Anglia si tara mea a provocat comentarii negative care m-au ofensat ca persoana, as vrea sa clarific ca nu sunt rasist si ca urasc toate tipurile de rasism si discriminare, ceea ce este cunoscut de catre toti cei care ma stiu personal si ca fotbalist.Nu am simtit ca trebuie sa ingenunchez doar dintr-o simpla obligatie. Viziunea mea si atitudinea in privinta vietii sunt ca mesajele pe care noi, ca membrii ai societatii, trebuie sa le trimitem impotriva rasismului, ar trebui sa fie mai clare si sa vizeze toate manifestarile de rasism pe care le experimentam in vietile noastre.Din punctul meu de vedere, este mai degraba ipocrit sa credem ca ne indeplinim datoria impotriva rasismului doar prin simpla respectare a ordinului de a ingenunchea!", a scris Nedelcearu pe instagram.Si Nicolae Stanciu a dezvaluit de ce a refuzat sa ingenuncheze."Am facut acelasi lucru, cu echipa mea, cu Slavia in sferturi, cand am jucat cu Arsenal.Mi se pare normal sa fac acest gest pentru colegul meu la Slavia, Kudela, care a primit o suspendare de 10 etape fara nici o proba, doar ca a auzit un alt coleg de-ai lui cuvantul acela pe care nu pot sa-l pronunt", a spus Stanciu la Protv.