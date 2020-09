Frank de Boer va fi selectionerul Olandei

In varsta de 50 de ani, De Boer a mai antrenat formatiile Ajax Amsterdam Inter Milano , Crystal Palace si, ultima data, Atlanta United.La nationala , el il va inlocui pe Ronald Koeman, plecat la FC De Boer va conduce nationala olandeza in Liga Natiunilor, la Euro-2020 si in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Koeman a plecat in august de la conducerea tehnica a primei reprezentative. La primele meciuri din Liga Natiunilor, 1-0 cu Polonia si 0-1 cu Italia, din septembrie, echipa a fost condusa de secundul sau, Dwight Lodeweges.