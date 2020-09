Paul Papp, tricolorul care a invins de unul singur Irlanda de Nord. Povestea golurilor din 2014 si sfaturi pentru actuala nationala

In prezent legitimat la CSU Craiova, jucatorul de 30 de ani a facut parte din nucleul de baza al nationalei Romaniei in campania de calificare pentru Euro 2016, atunci cand tricolorii s-au aflat intr-o grupa cu Irlanda de Nord. Cele doua echipe se vor reintalni vineri, in prima etapa din Liga Natiunilor, editia 2020-2021.Astfel, in noiembrie 2014, Romania invingea Irlanda de Nord cu 2-0 si facea un pas important spre turneul final din Franta. Printre titularii trimisi in teren de Anghel Iordanescu s-a aflat si Paul Papp, care a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei sale. "A fost primul meu meci cu Anghel Iordanescu selectioner, am avut multe emotii de la convocare si pana la ziua partidei. Mai ales pentru ca eram obligati sa invingem ca sa continuam drumul spre Euro 2016. In noaptea dinaintea meciului chiar l-am rugat pe medic sa imi recomande un calmant ca sa ma pot odihni", si-a amintit Papp pentru site-ul frf.ro."Am intrat in meci hotarat si foarte concentrat sa respect mai intai sarcinile defensive, pentru ca jucam fundas dreapta. Am zis sa nu las niciun spatiu adversarilor! Chiar nu ma gandeam ca voi inscrie, mai ales de doua ori. La faza primului dintre ele, urcase deja Rat, fundasul stanga, asa ca eu trebuia sa raman in aparare. Dar era 0-0 si am riscat. Am urcat de capul meu, dar am ales bine, pana la urma. La golul numarul doi, am profitat de faptul ca il cunosteam foarte bine pe Sanmartean, atat de la FC Vaslui cat si de la echipa nationala , stiam cum gandeste fazele, m-am dus direct pe coltul lung si am inscris", a povestit Papp."Intrati cu incredere, pentru ca avem calitate, ne lipsesc doar un plus de curaj si sa putem trece in fapte spiritul de sacrificiu. Sunteti multi tineri, dar indiferent de varsta trebuie sa va aratati personalitatea pe teren, sa va eliberati. Hai, Romania!", e mesajul pe care Papp l-a transmis actualei nationale inainte de confruntarea cu Irlanda de Nord.