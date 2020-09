Petrecere in cantonamentul nationalei. Pe cine au sarbatorit tricolorii, in frunte cu Tatarusanu si Chiriches

Debutul in Liga Natiunilor se apropie cu pasi repezi, iar fotbalistii tricolori dovedesc ca se afla intr-o stare psihica excelenta, comportandu-se ca o adevarata familie. Ca exemplu, conform inaginilor oferite de site-ul frf.ro, intreg lotul convocat de Mirel Radoi l-a sarbatorit astazi pe Cornel Mateiasi, kit managerul nationalei, adica cel care are grija de aspectele legate de echipamentul de joc, de transport, dar si de alte mici detalii.In cazul sau, Cornel Mateiasi a ajuns la meciul cu numarul 150 in care ocupa aceasta functie administrativa, incepand din 2005, iar jucatorii si staff-ul tehnic l-au serbat asa cum se cuvine, cu un tort si cu multe aplauze, dupa cum se poate vedea din imaginea cu Ciprian Tatarusanu si Vlad Chiriches in prim-plan.