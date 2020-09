Piturca il vrea pe portughezul Camora la nationala. "Bancu a jucat foarte slab in ultimul timp, mi s-a parut depasit"

Eu voiam sa facem treaba, sa ajungem sus, ei voiau poezie, sa-i batem pe Medias si pe Botosani si gata, suntem mari", a afirmat Piturca.



Reprezentativa Romaniei a invins, luni seara, la Klagenfurt, cu scorul de 3-2 (1-1), selectionata Austriei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Natiunilor.



"Are cetatenie romana acum, poate sa-l cheme oricand la echipa nationala , depinde de Mirel. Eu cred ca ne-ar trebui. Camora este un jucator foarte bun al campionatului romanesc, un bun fundas de margine, care a jucat atatia ani, e campionul ultimilor trei ani in Romania.Trebuie sa o spunem si pe cea dreapta, nu avem acolo pe partea stanga un fundas fundas. E Bancu, dar Bancu foarte slab a jucat in ultimul timp, si cu mine la Craiova, si in ultimele meciuri cand au fost aproape sa castige campionatul. Mi s-a parut depasit in ultimul timp, nu stiu ce s-a intamplat. E fundas stanga, ce sa fie?Ar putea vreodata sa joace Bancu inaintea lui Mihaila sau Coman mijlocas de banda? Orice greseala la nivelul asta te costa, la echipa nationala trebuie sa fie jucator care sa nu greseasca", a declarat Piturca, la Digi Sport.In schimb, tehnicianul l-a laudat pe Denis Alibec : "Eu nu l-am vazut nicodata pe Alibec jucand cum a facut-o aseara si pentru el acest joc trebuie sa fie etalonul, asa trebuie sa joace si la echipa de club.El daca va face lucrul asta va creste foarte, foarte mult. Fara ridice mainile, ce sunt gesturile astea? Auzeam ca nu poate sa faca. Uite cum poate sa faca! O face foarte bine. Si Budescu trebuie sa joace la alt nivel, are o capacitatea de efort fantastica."Piturca l-a criticat indirect pe Devis Mangia, care a fost antrenorul CS Universitatea Craiova , pentru ca nu i-a pregatit pe jucatori suficient. El mai spune ca jucatori precum Dennis Man si Florin Coman nu muncesc destul."Nu mai exista munca, au venit antrenori din Italia, care vin la stadion o ora si pleaca acasa. La jucatori cum e Man, cum e Coman, astia in doi, trei ani de zile ar fi trebuit sa ajunga la un nivel sa joace in grupele Ligii Campionior.Dar nu stiu cum stam cu munca. Uite, cand joci la echipa nationala, Coman s-a intrecut pe sine aseara, dar scapi adversarul si primesti gol si daca ii faci lui Mirel o data nu te mai baga la echipa nationala.El s-a autodepasit aseara, dar la primul gol al austriecilor, Bancu a gresit ca a parasit zona, ca trebuia sa fie invers, sa vina sa stranga Coman. Dar daca a ramas Coman si vezi ca adversaruul se pregateste sa dea minge lunga, pleci tu primul cu 5-4 metri si nu mai pleaca adversarul. Tu te opresti si pleaca ala.Pentru acesti jucatori trebuie munca. Eu cand erau la Craiova, unii jucatori erau suparati si vorbeau cu patronul si patronul le dadea dreptate.