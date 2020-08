Primul fotbalist care refuza nationala Belarusului din cauza lui Aleksandr Lukasenko

"Refuz sa reprezint interesele nationalei atat timp cat regimul lui Aleksandr Lukasenko este la putere. Traiasca Belarus!", este mesajul postat de fotbalist pe contul sau de Instagram.Skurin a fost convocat la nationala Belarusului pentru meciurile din Liga Natiunilor cu Albania si Kazahstan, programate in septembrie.Presedintele Belarusului de 26 de ani, Lukasenko a fost reales recent, conform autoritatilor cu aproximativ 80 la suta din totalul voturilor. Rezultatul alegerilor este contestat de belarusi, care au iesit in strada in fiecare zi pentru a protesta.