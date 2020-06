Programul Romaniei in Liga Natiunilor la fotbal

Ziare.

com

Primele doua etape programate in septembrie raman neschimbate, la fel ca si ordinea meciurilor in grupa din care mai fac parte Austria, Norvegia si Irlanda de Nord.Partidele din octombrie si noiembrie se vor disputa dupa semifinalele, respectiv finalele play-off-ului EURO 2020. Romania va juca in Islanda pe 8 octombrie 2020, urmand ca, in cazul unui succes, sa intalneasca, tot in deplasare, invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, pe 12 noiembrie 2020, pentru un loc la Campionatul European.