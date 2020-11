Cum a primit Albu de la Arad vestea convocarii la echipa nationala

Una dintre suprizele selectionerului a fost aducerea fotbalistului de la UTA, Alexandru Albu.Fotbalistul nascut la Bucuresti poate juca pe trei pozitii: mijlocas central, fundas central si fundas dreapta.Albu are 27 de ani si acum doi ani a fost aproape de un transfer la CFR Cluj Dan Petrescu l-a dorit insistent in Ardeal, insa conducerea Chiajnei, club pentru care evolua la acea vreme, a cerut mai multi bani.La fel s-a intamplat si vara trecuta, cand Gigi Becali l-a vrut la FCSB , insa nu a dorit sa ofere mai mult de 50.000 de euro in schimbul fotbalistului, lucru neacceptat de presedintele Tanase de la Chiajna.Conform unor surse Ziare.com, lui Albu nu i-a venit sa creada ca este convocat la nationala.Fotbalistul nu a fost contactat de nimeni din staff-ul lui Radoi pana in momentul in care lista cu jucatori selectionati a fost facuta publica.Atunci, persoane din cadrul echipei nationale l-au sunat si l-au felicitat pentru aceasta convocare si i-au transmis programul facut de selectionerul Radoi.Albu a ajuns in aceasta vara la UTA. Clubul aradean a platit in jur de 30.000 de euro pentru un imprumut pe o perioada de un an, cu optiune de transfer definitiv.