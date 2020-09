Radoi, la debutul ca antrenor al echipei nationale: " Suntem intr-o mare dilema cu privire la primul 11. E posibil sa il vedem pe Camora in urmatoarele meciuri "

In plus, tehnicianul a spus ca in lot nu vor exista jucatori care sa se abata de la principiile echipei nationale."Sunt foarte importante cele doua partide, pentru ca incepe un nou drum si am ajuns in play-off-ul pentru Euro prin aceasta competitie. Sunt partide foarte importante pentru noi, pentru baieti, pentru noul drum. Sper ca baietii maine seara sa incerce sa puna in aplicare cat mai multe dintre ideile mele pentru aceasta campanie.Nu o sa fie o garnitura de inceput cu extreme. In rest, cel mai important nu este sistemul de joc, ceea ce producem in dinamica jocului. Nu am avut foarte multe nume, a fost anumite situatii de indoieli, Dennis Man, Cretu, au fost alegeri de ultim moment. Speram ca am fost inspirati in alegerea acestor jucatori. E posibil sa-l vedem pe Camora in urmatoarele meciuri facand parte din lotul nostru", a afirmat Radoi.El a precizat ca gazonul de pe Arena Nationala nu este cum se astepta. "Am vazut gazonul din pacate si nu este asa cum ma asteptam, dar trebuie sa ne adaptam".Radoi a mai declarat ca a primiy multe mesaje de sustinere si ca in ceea ce il priveste pe Alibec, care l-a laudat, cel mai important este respectul acestuia data de colegii sai si de nationala . "Sunt mai multe mesaje decat m-as fi asteptat, oamenii sunt alaturi de noi, sunt increzatori.Sper ca la sfarsitul partidei de maine seara sa fie bucuurosi ca o parte din ei au avut incredere in noi. Nu stiu daca neaparat sunt cel mai bun, probabil ca in ultimii ani a fost prezent dar nu a jucat foarte mult. Am incercat in aceste zile sa am o relatie sincera si deschisa nu ei. Cred ca cel mai important este respectul fata de colegii lui si de echipa nationala, conteaza mai putin ce spune referitor la noi si staf".Intrebat despre lucrurile care vor fi vazute la echipa nationala sub conducerea sa, Radoi a raspuns: "Nu am cum sa garantez pentru jucatori. Nu pot sa ii oblig sa faca lucruri, e chestie de atitudine personala. Dar cu siguranta nu vor fi jucatori care se vor abate de la principiile echipei nationale.Daca o fac probabil prima oara o sa avem o discutie, a doua oara probabil o sa fie pe banca si a treia oara nu o sa mai fie. (...) Agresivitate, personalitate in joc, determinare..."Tehnicianul a mentionat ca are probleme in alegerea primului "11": "La cum s-au pregatit zilele astea suntem intr-o mare dilema cu privire la primul 11. Inainte de antrenamente aveam o idee, dar zilele astea ne-au pus in dificultate. Le-am si multumit.Cea mai mare importanta pentru noi o au jucatorii de pe banca. Cand apelam la ei deja au atat informatiile din spate cat si informatiile in direct luate de catre ei". Nationala Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, selectionata Irlandei de Nord, intr-un meci din prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. La 7 septembrie, tricolorii vor intalni Austria, tot de la ora 21.45, la Klagenfurt. Ambele jocuri vor fi transmise in direct la PRO TV si Radio Romania Actualitati.